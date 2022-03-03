Adanış: Kutsal Kavga, Türkiye’de Vizyona Girmeden Beş Ülkeye Satıldı

Merakla beklenen Adanış: Kutsal Kavga filmi 11 Mart’ta vizyona girmek için gün sayıyor. Henüz Türkiye’de vizyona girmeden yurt dışına satılarak eşine az rastlanır bir başarıya imza atan filmin başrollerini İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan ve Serdar Deniz gibi başarılı isimler paylaşıyor. Yapılan anlaşma gereği film, dövüş sporları ve aksiyon sineması konusunda derin bir kültüre sahip olan Güney Kore, Tayvan, İspanya, İtalya ve Japonya’da da sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

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