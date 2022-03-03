Disney ve Pixar’dan Kırmızı Filminden Röportaj Videosu Yayınlandı

Kırmızı filmi, annesinin sorumluluk sahibi kızı olmak ile ergenliğin karmaşası arasına kalan, kendine güvenen, 13 yaşındaki Mei Lee’yi bizlere tanıtıyor. Ergenliğin kapılarını aralayan filmde karakterleri bir arada tutan ve herkesin hayran olduğu bir de erkek müzik grubu var: Four-Town. Billie Eilish ve Finneas O’Connel grubun şarkılarını hazırlayan isimler. Konuyla ilgili röportaj videosu internette yayına verildi.

Basın Bülteni

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