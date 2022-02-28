18 Mart’ta vizyona girecek olan Ezel Akay’ın son filmi Osman 8’in afişi yayınlandı. Senaryosu Kemal Uçar’a ait olan “Gerçek Bir Aile Filmi” sloganı ile gün sayan Osman 8’in başrollerinde Tim Seyfi ve Begüm Birgören yer alıyor. İnsan içine çıkmaktan korkan, eski konağında ailesiyle yaşayan Osman, bir gün portakal rengi ailesinden sıkılır ve tek başına bir eve çıkmaya karar verir. Tabii kim yaşamak ister 5 canavar ile? Amaaa güzel bir emlakçı evi satmaya gelince işler karışır. Acaba 5 canavar, 1 sosyopat, 1 canavarsavar güzelden aile mi çıkar, facia mı? Tamamen gerçek, bir o kadar da uydurma ve hayal. Yani bir masal, bir aile masalı, şekere sarılmış acı biber.

Basın Bülteni

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