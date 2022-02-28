Komplo (Yönetmen: Tarık Saleh)

Tarık Saleh’in yönettiği ve Chris Pine, Gillian Jacobs, Ben Foster ile Kiefer Sutherland’ın oynadığı Komplo (The Contractor), 08 Nisan 2022’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Chris Pine, bu gerilim dolu aksiyon filminde ordudan atılan ve emekli maaşı kesilen Özel Kuvvetler Çavuşu James Harper rolünde perdeye geliyor. Borç içinde olan, seçenekleri bitmiş, tükenmiş ve ailesini geçindirme konusunda çaresizlik içinde olan Harper, özel bir yeraltı askeri gücüyle anlaşır ve sözleşme yapar. İlk görevi ters gittiğinde, seçkin asker kendini çok tehlikeli bir komplonun içinde bulur ve hayatta kalmak için mücadele eder.