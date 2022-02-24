Seyirciyi Tam Kalbinden Vuran Bir Hikaye Şans Tanrıçası, 25 Mart’ta Türkiye’de Sinemalarda

Filmleriyle tüm dünyada büyük beğeni kazanan yönetmen Ferzan Özpetek’in yeni filmi Şans Tanrıçası (La Dea Fortuna) İtalya’nın ardından Türkiye’de de gösterim için gün sayıyor. 25 Mart’ta seyirci ile buluşacak olan filmin başrollerinde Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, ve Serra Yılmaz yer alıyor. Şans Tanrıçası, mutluluk, hüzün, sevgi ve dostluk üzerine anlatılan çok güçlü bir aile olma hikâyesi. Film, yönetmen Ferzan Özpetek’in kendi hayat hikâyesinden uyarlandı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.