Adanış: Kutsal Kavga, Yeni Tarihi 11 Mart 2022’de Sinemalarda

Türk sinema tarihinin en yüksek bütçeli aksiyon filmi olma özelliğini taşıyan Adanış: Kutsal Kavga’dan yeni tarihli fragman yayınlandı. Yapımcılığını Şenel İlhan’ın üstlendiği Adanış: Kutsal Kavga, İstanbul’un fethinin ardından bir yarısı soylu Julius Ailesi’nde, diğer yarısı ise gizemli Adanmış’larda kalan efsanevi haritanın etrafında şekillenen soluk kesici bir aksiyon filmi. İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis ve Dilek Serbest gibi isimleri kadrosunda buluşturan Adanış: Kutsal Kavga’nın ikinci tanıtımı, Baki İlhan’ın aksiyon sahnelerinde gösterdiği maharetini gözler önüne seriyor.

Basın Bülteni

İkinci tanıtımı izlemek için tıklayınız.

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