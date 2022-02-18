Merakla Beklenen Bergen Filmi İçin Geri Sayım Başladı, 04 Mart’ta Vizyona Girecek Bergen Filminin Afişi Yayınlandı

Yapımcılığını Orchestra Content’in yaptığı merakla beklenen Bergen filminin afişi yayınlandı. Yayınlanan teaser ve fragmanı ile beklentiyi zirveye taşıyan, Bergen filmi 04 Mart tarihinde seyircisiyle buluşacak. Film, kudretli sesi ve konservatuardan başlayan şarkı söyleme tutkusuyla efsaneler arasına girmiş Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alıyor. Filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandırdı. Filmde Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşırken oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı.

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