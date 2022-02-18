Kendinden Kaçak, 08 Nisan’da Vizyonda

YouTube’da 7.5 milyon abonesi bulunan Kafalar ekibinin (Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı) sinema salonlarını kahkahaya boğacak yeni filmi Kendinden Kaçak’ın çekimleri tamamlandı. Ekibin takipçileri tarafından merakla beklenen komedi yapımı, 08 Nisan’da sinemalarda vizyona girecek. YouTube videolarıyla izlenme rekorları kıran Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı, Kafalar ekibi olarak yeni bir sinema filmine imza attı. Yapımcılığını Harun Türk’ün üstlendiği Kendinden Kaçak adlı macera komedi filminin yönetmen koltuğunda Levent Türkan oturuyor. Çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan filmin afiş çekimi de önceki gün gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

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