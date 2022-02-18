Gölbaşı Belediyesi’nden Kadınlara Özel Film Gösterimleri, Gölbaşılı Kadınlar Bergen’i ve Eren’i İzlemeye Gidiyor

Ankara Gölbaşı Belediyesi’nin kadınlara yönelik sosyal faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Daha önce kadınlar için Şanlıurfa turu düzenleyerek 400 kadını geziye gönderen Başkan Ramazan Şimşek ve belediye ekipleri bu defa arabeskin unutulmayan kadın seslerinden Bergen ve ülkemizin unutulmayacak değerlerinden kahraman Eren’in hayatını anlatan filmlere 1.000 Gölbaşılı kadının gitmesi için hazırlıkları tamamladı. Panora AVM’de 04 – 05 Mart’ta Bergen filmini izlemeye 500 Gölbaşılı kadını götürecek olan Gölbaşı Belediyesi, 06 – 07 Mart’ta ise yine 500 kadını Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi ile buluşturacak.