3. Benim Eserim Senaryo Yarışması

Sinemada telif hakları konusunda; kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek için faaliyetlerde bulunan SETEM, 3. kez bir eğitim çalışması ve senaryo yarışması düzenliyor. İlki 2019 yılında düzenlenen Benim Eserim projesi, sinemada asıl eser sahibi olarak tanımlanan yazar ve yönetmenlerin maddi ve manevi haklarının duyurumu amacıyla ilgili birçok üniversitede “Sinemada Telif Hakları” başlıklı atölyeler düzenlendi ve bilgilendirme toplantıları yapıldı. Benim Eserim 3 adlı senaryo yarışmasının konusu Telif Hakları olacak. Toplumda Telif Hakları konusunda farkındalık yaratacak yarışma sonucunda ilk üçe giren eserlerin film çekimleri SETEM tarafından yapılacak.