Arif Şentürk’ü Kaybettik

Rumeli türküleriyle tanınan ses sanatçısı ve oyuncu Arif Şentürk, 15 Şubat 2022 Salı günü hayatını kaybetti. 1941 yılında Makedonya’nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Şentürk, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. Arif Şentürk, Yaşarken Öldüm, Sıra Bende, Afilli Kemal, Beklenmeyen Misafir, Bir Rüya Gibi, Artık Dün Yok, Buruk Sevinçler Sokağı gibi sinema filmlerinde beyazperdeye de geldi. Arif Şentürk’ün cenazesi, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü Zeytinburnu Seyyid Nizam Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.