Büşra Pekin’den Dilber Ay’a: Keşke Yaşasaydı da Ona Bir Sarılabilseydim

Büşra Pekin, 04 Şubat’ta gösterime giren DilberAy filminde, 2019 yılında kaybettiğimiz sanatçıyı canlandırıyor. Dilber Ay’ın, güçlü duruşundan ve pes etmemesinden çok etkilendiğini anlatan Pekin “Bu filmle bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyoruz,” diyor. Senaryoyu okurken gözyaşlarını tutamadığını ve ağlama krizine girdiğini söyleyen Pekin, “Son anına kadar neşesini, enerjisini nasıl güzel korumuş,” diye anlatıyor ve ekliyor: “Onu çok seviyordum. Keşke yaşasaydı, şu sohbetleri gerçekleştirebilseydik, ona bir sarılabilseydim.” Ayın Söyleşisi için Asu Maro ile buluşan Büşra Pekin’in röportajının tamamı, Milliyet Sanat Şubat 2022 sayısında.

Basın Bülteni

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Büşra Pekin – Asu Maro

