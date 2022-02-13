Salih Bolat’ı Kaybettik

Şair, yazar ve akademisyen Salih Bolat, 13 Şubat 2022 Pazar günü hayatını kaybetti. Salih Bolat, 03 Temmuz 1956′da Adana’da doğdu. İlkokulu ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin Sosyal Politika Bölümü’nü bitirdi. Edebiyat yaşamına Yeni Adana Gazetesi’nin kültür sanat sayfasında öykü yazarak başlayan Bolat, Radyo C’de Şiir Penceresi adlı programı hazırladı. Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu üyeliği de yapan değerli şair yönetmenliğini Cengis T. Asiltürk’ün yaptığı Albatrosun Yolculuğu adlı sinema filminde de rol aldı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.