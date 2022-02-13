Erkan Akad’ı Kaybettik

Teknisyen, Renk Düzenleyici, Makinist, Laboratuvar Süpervizörü Erkan Akad, 13 Şubat 2022 Pazar günü hayatını kaybetti. Sinema ve film piyasasının nam-ı diğer Alfredo Abi’si Erkan Akad, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yaşamaktaydı. Erkan Akad, TV tarihimizin en önemli dizilerinden, Yücel Çakmaklı’nın yönettiği Küçük Ağa dizisinin efektlerini yaptı. Akad’ın emek verdiği sinema filmleri arasında ise Sabuha: Toprağın Oğlu, Sürü, Hazal, İsyankar, Demiryol, Rüzgar (Laboratuvar Şefi), Yanmışım (Renk Düzenleme), Fadile, Adak, Kara Çadırın Kızı (Laboratuvar Çalışanı) gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.