Holger Tappe’in yönettiği ve Emily Watson, Nick Frost, Jessica Brown Findlay ile Catherine Tate’in seslendirdiği animasyon film Mutlu Canavar Ailesi 2 (Happy Family 2), 25 Şubat 2022’de TME Films dağıtımıyla vizyona çıkarılıyor.

Wishbone Ailesi bu filmde eksiklikleri ile mücadele ediyor. Oğlumuz Max, sekizinci sınıftaki en küçük çocuktur ve onunla dalga geçerler. Kızımız Fay, kendisi hariç tüm arkadaşları en az bir konuda yeteneklidir. Anne Emma, çocuklarına yardım etmeye çalışır. Bir de Baba Frank vardır. Ailenin manevi büyükannesi Cadı Baba Yaga ve Kambur Uşak Renfield’ın gerçekleşen düğünü aileyi biraraya getirecektir.