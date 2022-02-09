Muhteşem Aile Komedisi Afacanlar: İş Başa Düştü Filmine Ailelerden Yoğun İlgi

Senaryo ve yönetmenliğini Enes Ateş’in üstlendiği komedi filmi Afacanlar: İş Başa Düştü sinema filmi 3 günde 60 bin kişi tarafından izlendi. Gösterilen yoğun ilgi üzerine ek seanslar koyulan film, özellikle çocuklardan çok ilgi gördü. Başrollerini Berat Efe Parlar, Burak Hakkı, Bedir Bedir, Umut Avcı, Gaye Balım Bayrak ve Gürgen Öz’ün paylaştığı komedi filmi, beş afacanın bir AVM.de yaşadığı hırsızlık olayına karışmalarının heyecan ve aksiyon dolu hikâyesini anlatıyor.

Basın Bülteni

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