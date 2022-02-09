Beklenen Adaylık Geldi, Spencer’da Prenses Diana’yı Canlandıran Kristen Stewart Oscar Adayı Oldu

Ünlü oyuncu Kristen Stewart, Prenses Diana’yı canlandırdığı, Spencer’daki performansıyla 94. Oscar Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterildi. Özellikle dünyanın birçok farklı ülkesindeki eleştirmen birliklerinin favorisi olan Kristen Stewart, önemli festivallerde ödüller ve adaylıklar elde ettikten sonra Altın Küre’ye de aday gösterilmişti. Kristen Stewart son olarak kariyerinde ilk kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ına aday olarak sezonun en dikkat çekici ve önemli performanslarından birine imza attığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Spencer, Prenses Diana’nın Britanya kraliyet ailesindeki sırlarla dolu yaşamına ve kraliyetten ayrılışına odaklanıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.