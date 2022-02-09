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Engellilerin Sinema Eserlerindeki Temsili Kamu Spotu Yayınlandı

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Puruli Kültür Sanat tarafından Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle, Sivil Toplum Destek Programı III altında gerçekleştirilen Döngüyü Kırmak: Erişilebilir Sinema Projesi kapsamında, engellilerin sinema eserlerindeki temsillerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan kamu spotu yayınlandı. Engellilerin sinema ve TV filmlerindeki temsillerini arttırmak; engelleri üzerinden tanımlanan ve eksik temsillerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan video, Puruli Kültür Sanat’ın web sitesi ve sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.

  • Engellilerin Sinema Eserlerinde Temsili (Kamu Spotu)
  • Engellilerin Sinema Eserlerinde Temsili (Kamu Spotu / Erişilebilir Versiyon)
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