Yeniden Yapımlar Altyazı’nın Şubat Sayısında

Film üretiminin hatırı sayılır bir kısmını oluşturan yeniden yapımlar, bugüne dek çok birçok hayal kırıklığıyla birlikte unutulmaz şaheserlere de kapı açtı. Altyazı Sinema Dergisi, Şubat sayısında, yeniden yapım kavramını, uyarlamanın orijinali kadar iyi olduğu ya da onu yaratıcı bir şekilde dönüştürdüğü örnekler üzerinden işliyor. On yazıdan oluşan dosyada Yasujirō Ozu’dan R. W. Fassbinder’e, Brian De Palma’dan Werner Herzog’a, Terry Gilliam’dan Michael Haneke’ye usta yönetmenlerin mevcut filmleri yeniden yorumlama biçimleri masaya yatırılıyor. Altyazı’nın 216. sayısına altyazi.net/dergi adresinden erişilebiliyor.