İstanbul Kültür Sanat Vakfı 50 Yaşında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 2022’de 50. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. İKSV, çalışmalarına 1972 yılında başladı. Vakıf 2022’de 50. kez İstanbul’un kültür ve sanat yaşamına güç vermeye hazırlanıyor. Tek bir İstanbul Festivali’yle yola çıkan vakıf, geçen 50 yılda güncel ve klasik müzik, sinema, sahne sanatları, güncel sanat ve tasarım alanlarında düzenlediği binlerce etkinlikte oniki milyonu aşkın izleyiciyi ağırladı. Türkiye’de festival ve bienal olgusunun yerleşmesine, benimsenmesine katkıda bulundu.