Alkazar’da yeniden sinema zamanı, Hope Alkazar’da Sinema Perdesi Stardust’ın Türkiye Prömiyeriyle Açılıyor

Tarihi Alkazar Sineması’nın yerinde Nike’ın destekleriyle hayata geçirilen HOPE Alkazar’da film gösterimleri, Başka Sinema işbirliğiyle 05 Şubat’ta başlıyor. HOPE Alkazar’ın sinema salonunun perdeleri, efsanevi David Bowie’nin, kariyerindeki ilk dönemini anlatan Stardust’ın Türkiye prömiyeri ile açılıyor. HOPE Alkazar, açılışının üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, İstanbul’un spor, kültür ve sanat topluluklarını bir mıknatıs gibi kendine çekmeye başladı. Alkazar Sineması’nın kapıları da bu şekilde, “Hareketin Sahnesi” olarak yeniden hizmete açılmış oldu.