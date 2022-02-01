Yılın Merakla Beklenen Filmi DilberAy 04 Şubat Cuma Günü Sinemalarda

Çocukluğundan itibaren yaşadığı acılara, sefalete ve şiddete Allah vergisi sesinden kuvvet alarak dayanan, böylece Türkiye’nin sevgilisi olmayı başaran Dilber Ay’ın keder dolu hayatını anlatan DilberAy filmi 04 Şubat Cuma günü vizyona giriyor. Filmde, 2019 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçı Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandırıyor. Dilber Ay, Kahramanmaraş’ta, sekiz çocuklu, fakir bir ailenin kızı olarak, çadırda başladığı hayatına birçok üzüntü ve hüzün sığdırdı.

Basın Bülteni

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