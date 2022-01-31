TRT Filmleri Gişeyi Salladı, Gişenin İlk 3 Filmi TRT Ortak Yapımları

TRT ortak yapımları Kesişme: İyi ki Varsın Eren, Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas ve Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2 hafta sonu sinemalarda en çok izlenen ilk üç film oldu. Vizyona girdiği günden bu yana 1 buçuk milyonu aşkın sinemasever tarafından izlenerek pandemi döneminde en çok izlenen Türk filmi olan Kesişme: İyi ki Varsın Eren gişede liderliğini, Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas animasyon filmi ise gişede ikinciliğini korumaya devam ediyor. Bir diğer TRT ortak yapımı Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2 ise vizyona girdiği ilk üç günde gişede 3. sıradan yerini aldı. Böylece TRT ortak yapımları, hafta sonu gişede ilk üçte yer alarak gişe başarılarını devam ettirdi.