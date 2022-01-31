TRT 2’den Şubat Ayında Her Akşam Farklı Film

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri Şubat ayında ekrana getirecek. Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2’nin merakla beklenen Şubat ayı filmleri belli oldu. Birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, Şubat ayında her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, Şubat ayı boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak filmler arasında Bir Zamanlar Anadolu’da, Av Mevsimi, Ölüm Yolunda (Dead Man Walking), Potemkin Zırhlısı (Bronenosets Potemkin), Beyaz Balina, Kardeşler gibi filmler var.