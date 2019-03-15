Kardeşler (Yönetmen: Ömür Atay)

Ömür Atay’nin yönettiği ve Yiğit Ege Yazar, Caner Şahin, Gözde Mutluer ile Nihal Koldaş’ın oynadığı Kardeşler, 12 Nisan 2019’da Chantier Films dağıtımıyla Atay Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Aile büyüklerinin kararıyla kız kardeşini tuzağa düşüren Yusuf ve cinayeti işleyen Ramazan, küçük kardeş Yusuf’un islahevinden şartlı tahliyesiyle 4 yıl sonra tekrar bir araya gelirler. 18 yaşından küçük olan Yusuf, ceza indirimi nedeniyle abisi Ramazan yerine polise teslim edilmiştir. İran yolu üzerinde olan aile işletmesi Tır Parkı, vicdan azabı çekmekte ve geçmişte yaptıklarından pişmanlık duymakta olan Yusuf’un yeni hapishanesine dönüşür.

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