Berat Efe Parlar: Sette, Burak Hakkı’yla Beni Gerçek Baba – Oğul Zannettiler

Yönetmenliğini Enes Ateş’in üstlendiği aile – komedi türündeki Afacanlar: İş Başa Düştü sinema filminde baba Serhat’ı oynayan Burak Hakkı ve oğlu Emirhan rolündeki Berat Efe Parlar’ı çekimlerde görenler gerçek baba – oğul zannetti. 04 Şubat’ta vizyona girecek olan filmin başrol oyuncusu Berat Efe Parlar, “Burak abiyle beni gerçek baba oğul zannedenler oldu çekim aşamalarında. Kendisi çok iyi biri. Beni ve arkadaşlarımı söz ve davranışlarıyla çok rahatlattı.” dedi.

Basın Bülteni

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