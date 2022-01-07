Köprüde Buluşmalar Work in Progress Atölyesi Başvuruları Başladı

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı kapsamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 41. İstanbul Film Festivali bünyesinde düzenlenecek olan Köprüde Buluşmalar’ın Work In Progress Atölyesi başvuruları başlıyor. Yapılacak başvurular için son tarih 16 Şubat 2022 olarak belirlendi. Köprüde Buluşmalar 15 – 17 Nisan 2021 tarihleri arasında festival kapsamında gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.