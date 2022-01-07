Simon Kinberg’in yönettiği ve Diane Kruger, Penelope Cruz, Jessica Chastain ile Bingbing Fan’ın oynadığı Kod 355 (The 355), 14 Ocak 2022’de TME Films dağıtımıyla vizyona çıkarılıyor.

Gizli bir silah paralı askerlerin eline geçtiğinde, CIA ajanı Mason Brown, Alman ajan Marie, bilgisayar uzmanı Khadijah ve Kolombiyalı psikolog Graciela’nın onu geri almak için güçlerini birleştirmeleri gerekecek ve onların her hareketini takip eden Lin Mi Sheng’den bir adım önde olmaları gerekecektir. Film, Paris kafelerinden Fas pazarlarına ve Şanghay’ın gösterişli müzayede evlerine kadar dünyanın dört bir yanını dolaşıyor.