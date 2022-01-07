Mamoru Hosoda’nın yönettiği ve Kaho Nakamura, Ryo Narita, Shota Sometani ile Tina Tamashiro’nun seslendirdiği animasyon film Belle, 14 Ocak 2022’de Başka Sinema dağıtımıyla Filma Ltd. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yalnızca göz alıcı tasarımıyla değil senaryosuyla da hayranlık uyandıran bu çarpıcı fantezi – bilimkurgu, anime dünyasının en tanınmış isimlerinden Mamoru Hosoda’nın son yaratımı. Köyde babasıyla yaşamını sürdüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Suzu, beş milyar kullanıcısı olan U adındaki sanal evrende Belle adıyla ünlenir. Suzu, burada tanıştığı gizemli bir yaratıkla birlikte U’nun dört bir diyarında benzersiz maceralara yelken açar.