The King’s Man: Başlangıç, 07 Ocak’ta Atlas 1948 Sineması’nda Sinemaseverlerle Buluşacak

Ocak ayında birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapacak olan Beyoğlu Atlas 1948 Sineması, 07 Ocak 2022’de vizyon filmi The King’s Man: Başlangıç filmini sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. İstanbul kültür sanatının kalbi olan Beyoğlu Kültür Yolu’nun merkezinde yer alan Atlas 1948 Sineması, yenilenen dijital alt yapısı ile film festivalleri, galalar, ülke sinemaları, sahne sanatları ve konserlerin yanı sıra merakla beklenen vizyon filmlerine de ev sahipliği yapıyor. Aksiyon filmleriyle adından söz ettiren İngiliz yönetmen Matthew Vaughn, Kingsman filmleri serisindeki başarısından sonra serinin spin-off filmi olan The King’s Man: Başlangıç ile sanatseverlerle buluşuyor.

Basın Bülteni

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