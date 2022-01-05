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5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın Jüri Üyeleri Belli Oldu

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Ülkemiz sinemasının geleceği olan senaristleri  cesaretlendirmek üzere DenizBank ve TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen 5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışmasında jüride görev üstlenecek isimler belirlendi. Başkanlığını Abdullah Oğuz’un yapacağı jüride oyuncu Kaan Yıldırım, senarist Zafer Külünk, oyuncu Özge Gürel ve DenizBank Kültür Sanat Yöneticisi Burcu Hancı üye olarak yer alacak. Yarışmada çevrimiçi etkinliklere senaryo yazmak isteyen herkes yönetmen ve senaristlerin eğitimlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

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