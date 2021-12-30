Kesişme: İyi ki Varsın Eren’in Çocuk Yıldızları

Dijital Sanatlar – TRT ortak yapımı Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminde, usta oyuncu kadrosunun yanı sıra birçok çocuk oyuncu da rol aldı. Eren Bülbül’ün 4 yaşındaki halini Ömer Asaf Kurtulmuş, 9 yaşındaki halini ise Ahmet Eren Taşdelen oynadı. Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği filmde Eren Bülbül’ün kardeşlerini ise Nisanur Boliç, Halil İbrahim Pulat, Ayşe Eliz Kolaylı, Asya Lina Bayrak, Asya Beren Yenigül ve Ece Karakurt canlandırdı.

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