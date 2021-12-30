Aneesh Chaganty’nin yönettiği ve Sarah Paulson, Kiera Allen, Sara Sohn ile Pat Healy’nin oynadığı Gizli Gerçek (Run), 21 Ocak 2022’de CJ ENM dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Baskıcı bir anne ile kızı arasında yaşanan sıra dışı olayları konu alan film, olay örgüsü açısından benzeri olmayan bir yapım. Dünyadan izole bir şekilde büyümüş olan Chloe’nin sıradan yaşamı, annesi Diane’nin sakladığı korkunç bir sırrı öğrenmesiyle bir anda değişir. Annesinin ondan sakladığı gerçekleri öğrenmeye başladıkça garip olaylar yaşanmaya başlar. Evden kaçma planları yapmaya başlayan Chloe için artık hiç bir şey kolay olmayacaktır.