Kemal Danacı’nın yönettiği ve Halil Balıkçı, Sanaz Zahraei, Kyamran Aliyev ile İrem Büğrüoğlu’in oynadığı Kara Neme: Gelin Deresi, 21 Ocak 2022’de TME Films dağıtımıyla Leaf Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sosyal medya kanalı olan Semih, bir milyon takipçiye ulaşmak için bulundukları kampta yaşadıkları her şeyi kayıt altına almak ister. Kampa yeni evli çift olan arkadaşları Ayhan ve Merve’yi de davet ederler. Amaçları doğum günü yaklaşan Burcu’ ya sürpriz yapmaktır. Ancak atladıkları şey, yeni taşındıkları evdeki lanetin de onlarla beraber gelmesidir. Keyifli başlayan kamp, bir süre sonra paranormal olaylar nedeniyle kâbusa döner.