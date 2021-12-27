Antrakt’dan 27 Aralık 2021 Tarihi İçin Gişe Özeti

Gişe verileri araştırmacısı Deniz Yavuz, Matrix Resurrections’un vizyona girmesi nedeniyle Matrix filmlerinin gişe hasılatlarını inceleyen bir araştırma yayınladı. Matrix Resurrections Türkiye’deki ilk vizyon gününü 78 binlik bilet satışıyla kapattı. 1999’da çıkan Matrix, ilk gününde 42.220, 2003’teki Matrix Reloaded 143.207 ve Matrix Revolutions ise 82.078 adetlik gişe performansı sergilemişti. Filmin Türkiye işletmecisi Warner Bros.’un raporunda üç günlük bilet satışının 226 bin olduğu açıklandı. 29 TL.’lik bir bilet satış ortalaması ile Matrix Resurrections, serinin ikinci ve üçüncü filmini ilk hafta sonunda bilet satışı adedi açısından, Türkiye’de geçmeyi başaramadı.

Basın Bülteni

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