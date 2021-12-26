Kesişme: İyi ki Varsın Eren Filmine Trabzonspor Stadında Büyük İlgi

Maçka’da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin fragmanı, dün akşam yapılan Trabzonspor – İstanbul Başakşehir karşılaşması öncesinde stadyumda gösterildi. Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür’ün de rol aldığı filmin fragmanını dev ekranlardan seyreden taraftarlar duygusal anlar yaşadı. Sporseverler “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratı yaptı.
- Basın Bülteni
- Stadyumda fragman gösterimini izlemek için tıklayınız.
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