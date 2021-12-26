Haberler

Kesişme: İyi ki Varsın Eren Filmine Trabzonspor Stadında Büyük İlgi

Yorum yapın

Maçka’da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin fragmanı, dün akşam yapılan Trabzonspor – İstanbul Başakşehir karşılaşması öncesinde stadyumda gösterildi. Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür’ün de rol aldığı filmin fragmanını dev ekranlardan seyreden taraftarlar duygusal anlar yaşadı. Sporseverler “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratı yaptı.

  • Basın Bülteni
  • Stadyumda fragman gösterimini izlemek için tıklayınız.
  • Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir