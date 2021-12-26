Kesişme: İyi ki Varsın Eren Filmine Trabzonspor Stadında Büyük İlgi

Maçka’da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin fragmanı, dün akşam yapılan Trabzonspor – İstanbul Başakşehir karşılaşması öncesinde stadyumda gösterildi. Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür’ün de rol aldığı filmin fragmanını dev ekranlardan seyreden taraftarlar duygusal anlar yaşadı. Sporseverler “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratı yaptı.

Basın Bülteni

Stadyumda fragman gösterimini izlemek için tıklayınız.

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