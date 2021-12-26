Dilberay Filminin Müzik Direktörü İskender Paydaş: Türkiye’deki Şarkıcılar Dilber Ay’ı İncelemeli

Filmlerin izlenmesinde konusu, oyuncuları ve hatta yönetmen kadar önemli olan müzikleri, seyircileri etkisi altına alarak bambaşka bir dünyaya sürüklüyor. Dilberay filminde Müzik Direktörü olarak imzası bulunan aranjör, besteci ve söz yazarı İskender Paydaş, 2019 yılında kaybettiğimiz sanatçı ve filmin müzikleri hakkında konuştu. Dilber Ay isminin filmden önce ve filmden sonra kendisine farklı anlamlar ifade ettiğini söyleyen Paydaş, “Filmden önce güzel sesli, iyi türkü söyleyen bir ses sanatçısını ifade ediyordu fakat filmin müziklerini yapmak için Ketche’yle birlikte çalıştığımda, tanıdım. Türkiye’deki kadınların dramının ortak noktasının Dilber Ay olduğunu anladım.” dedi.

Basın Bülteni

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