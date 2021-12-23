Marit Moum Aune ile Rasmus A. Sivertsen’in yönettiği ve Dennis Quaid, Zac Efron, Alan Bates ile Kim Dickens’in oynadığı Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde (Kaptein Sabeltann Og Den Magiske Diamant), 31 Aralık 2021’de Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Efsaneye göre Sihirli Elmas, her dolunayda sahibinin tüm dileklerini yerine getirir. Kaptan Sabertooth’un tek dileği, gemisini altın ve mücevherlerle doldurmaktır. Minik Korsan Pinky’nin kayıp kardeşi Marco, Elması alıp kaçmıştır. Sabertooth ve adamlarının da Elmasın peşine düşmesiyle ormanda büyük bir kovalamaca başlar.