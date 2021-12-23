Erkan Petekkaya Gazete Patronu Oldu

Sinemada ve TV.lerde yaptığı her projesi ile ilk sıralara oturmayı ve ilgi çekmeyi başaran Erkan Petekkaya, son filminde gazete patronu oldu. Yeni yılda gösterime girecek Dedemin Gözyaşları adlı filminde bir gazete patronunu oynayan Erkan Petekkaya, oyunculuk performansı ile yine izleyenleri hayran bırakacak. Muhabirini oynayan Cem Kılıç’ı gazetenin satışlarını arttıracak bir haber bulması için yönlendiren hırslı bir patron Petekkaya, sonunda istediği habere kavuşuyor.

Basın Bülteni

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