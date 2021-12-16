Nalan Filmi 07 Ocak 2022’de Vizyonda

Sezonun iddialı komedi filmlerinden Nalan’ın fragmanı sinema izleyicisi ile buluştu. Sabah kadın programlarının eğlenceli lisanla anlatıldığı film 07 Ocak 2022 tarihinde vizyona giriyor. Filmin başrollerini Açelya Topaloğlu ve dijital platform fenomenlerinden Sergen Deveci başrolleri paylaşıyor. Berna Koraltürk, Bülent Alkış, Bahtiyar Engin, Birsen Dürülü, Taha Ünal ve Hünkar Nihal Konar gibi sevilen oyuncuların da eşlik ettiği filmde sinemaseverler bol kahkahalı iki saat geçirecek. Yapımcılığını Ertuğrul Fındık’ın, ortak yapımcılığını ise Eren Dişli’nin üstlendiği Two Yapım imzalı Nalan’ın yönetmen koltuğunda ayrıca senaryoyu da kaleme alan Fatih Mutlu oturuyor.

Basın Bülteni

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