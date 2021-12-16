Emre Kavuk’un yönettiği ve Pelin Karahan, Cem Zeynel Kılıç, Goncagül Sunar ile Damla Alibeşe’nin oynadığı Dalgalar ve İzler, 24 Aralık 2021’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Aura1 Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kocasının ölümünden sonra Suna ve kızı Funda’nın hayat sınavı başlar. Anne – kız yaşam otobüsüne binmiş her durakta darbe almışlardır. Bir türlü ikna edilemeyen ablası, zorluklar içindeki annesi bile onlara çare olamaz. Suna, varlıklı döneminde aldığı eşyalarını satarak ayakta kalmaya çalışır. Son durakta neler olacağını onlarda bilmeden yol almaya devam ederler. Dalgalar, anne ve kızının yaşadıkları kötü izleri silmeye yetecek midir?