Efsane Matrix, 10 Aralık’ta Sadece Imax Salonlarda Yeniden Gösterime Giriyor

Lana Wachowski ile Lilly Wachowski’nin yönettiği ve Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie Anne Moss ile Hugo Weaving’in oynadığı efsane film Matrix (The Matrix), 10 Aralık 2021’de, dizinin son filmi Matrix: Ressurrections’un 15 Aralık’ta vizyona girmesi nedeniyle sadece Imax salonlarda yeniden gösteriliyor. İki gerçeklik vardır. Biri yaşanan, öteki yaşamın ötesinde olan gerçeklik. Bunlardan biri rüya, öteki ise Matrix’tir. “Sen hiç gerçekle karıştırdığın rüya gördün mü Neo? Eğer o rüyadan uyanamıyorsan, gerçek olup olmadığını nasıl ayırt edeceksin?” Kavrayamadığı bir şeylerin yaşamını kontrol ettiğini bilen Neo, Matrix hakkındaki gerçeği araştırmaya karar verir.

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