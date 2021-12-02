8. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali Başlıyor

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, 04 – 12 Aralık 2021 tarihlerinde, Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu’nca, hem fiziksel hem de www.usakfilmfest.com adresinde çevrimiçi düzenlenecek olan 8. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nin finalistleri, Ana Jürisi ve açılış programı belli oldu.

04 Aralık 2021 Cumartesi akşamı saat 21:00’de başlayacak olan festivalin açılışında, görsel ve işitsel performanslarıyla deneysel yapıtlara imza atan sanatçı Kerem Altaylar’ın konserinin ardından, Elvira Lind’in yönettiği, başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Oscar Isaac’in yer aldığı The Letter Room adlı film sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

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