12. Sinepark Kısa Film Festivali, 02 – 08 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında düzenlenecek olan Sinepark Kısa Film Yarışması’nın son başvuru tarihi 15 Ocak 2022 olarak belirlendi. Genç sinemacıları ülkemizde son yıllarda canlanan tür sinemasına teşvik etmek ve destek olabilmek amacıyla 2007 yılından bu yana toplam 10 kez yapıldı. Yarışmaya katılacak kısa filmler, 16 Ocak – 20 Şubat 2022 tarihleri arasında Galatasaray Üniversitesi İletişim Kulübü’nün görevlendireceği ve sinema ana bilim dalı akademisyenlerinden oluşan ön kurul tarafından değerlendirilecek ve yarışmaya katılmaya hak kazanan kısa filmler belirlenecek.

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