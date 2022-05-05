12. Sinepark Kısa Film Festivali Programı Açıklandı

Galatasaray Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından bu sene 09 – 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında 12.si düzenlenecek Sinepark Kısa Film Festivali’nin programı belli oldu. 08 Mayıs 2022 Pazar akşamı açılış kokteyli ile başlayacak. Festival, 15 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek ödül töreni ile son bulacak. Festival programında Dijital Video Yapım, Kısa Film Yapım, Senaryo Yazım atölyeleri; İlk Filminizi Nasıl Çekersiniz?, Kamera Önü Oyunculuk, Türkiye’de Dublaj Sanatçılığı, Film ve Dizi Müzikleri, Görüntü Yönetmenliği Nedir?, Kısadan Uzuna Giden Yol başlıklı söyleşiler, çeşitli film gösterimleri, ödül töreni ve açık hava sineması yer alacak.

Basın Bülteni

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