Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması 2022 Başvuruda Son Gün: 01 Nisan 2022

Bu yıl Kızlarımız “Yarınlarımız” mottosuyla gerçekleştirilecek olan Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması 2022′nin başvuruları bugün (01 Nisan 2022) sona eriyor. Rotary 2420. Bölge tarafından düzenlenen yarışmada birinci olacak kısa filme 10.000 TL, ikinci olacak filme 5.000 TL, üçüncü olacak filme 3.000 TL. para ödülü verilecek. Yarışmada ayrıca Örsçelik Balkan Jüri Özel Ödülü ve Kısa Film Yönetmenleri Derneği Özel Ödülü kategorileri var. Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması 2022′ye katılım koşulları ve diğer detaylar için yarışmanın resmi web sitesi rkf.rotary2420.org adlı web sitesinden bilgi alınabiliyor.

Yarışma hakkında geniş bilgi için tıklayınız.