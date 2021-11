Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, 2021 seçkisi ile 01 – 05 Aralık 2021 tarihlerinde surdurulebiliryasam.net’te çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Değişimin öncülerine ışık tutan belgeseller izleyicilerle buluşacak. SYFF, sürdürülebilir bir yaşam kültürü için insanlık olarak birlikte hareket etmenin hayati önem taşıdığı ve değişimi gerçekleştirmek üzere her birimizin katkısının çok değerli olduğu bu dönemde, topladığı hikâyelerle bunu başarabileceğimize dair güvenimizi canlı tutmaya davet ediyor. 2021 yılı seçkisi, Sistem Değişimi, İşiyle Dünyayı Değiştirenler, Suyu Düşünenler ve İklim İçin temaları ile izleyicileri ilham verici hikâyelerle buluşturuyor.

Cereyan Eden Devrim (Current Revolution: Nation in Transition)

Çöpdeniz (Our Sea of Waste)

Çözümler (Solitions)

Değişimin Tohumları: Bilinçli Ticaretin Gücü (Seeding Change: The Power of Conscious Commerce)

Güç Biziz (We The Power)

Hidrojenin Keşfi (Discovering Hydrogen)

Kara Rota (Black Trail)

Sıfırdan da İyi (Beyond Zero)

Su Boyu Yansımalar Reflection: A Walk With Water)

Ütopyaya Giden Yol (Journey to Utopia)

Yapay Resifler & Sudaki Yaşam: Barınak (Shelter)