Yunus Güner’i Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu Yunus Güner, 10 Kasım 2021 Çarşamba günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 2007 yılında yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisindeki Namık karakteri ile hafızalara kazınan Yunus Güner’in oynadığı diğer TV dizileri arasında Disko Kralı, Ateş Dansı, Bütün Çocuklarım, Duvar, Çemberin Dışında, Evli ve Öfkeli gibi diziler; rol aldığı sinema filmleri arasında ise Mavi Pansiyon, Gulyabani, Tramvay gibi filmler var. Güner’in ilk sinema filmi Tramvay’ı Olgun Arun yönetmiş ve başrollerinde Fırat Tanış, Itri Koşar ile Halit Ergenç oynamıştı. Merhuma tanrıdan rahmet kederli ailesine sabırlar dileriz.