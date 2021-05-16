9. Uluslararası Farklı Perspektifler Film Festivali

Farklı Perspektifler Kısa Film Festivali, 2020 yılının son fiziki kültür sanat etkinliklerinden biriydi. Pandemi koşullarında yaşadığımız 2021 yılında da festivalin fiziki koşullarda gerçekleştirilme ümidi korunuyor. Kültür sanat etkinlikleri konusundaki belirsiz durum nedeniyle 9. festival, mümkün olan en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelendi ve tarihleri en kısa sürede duyurulacak. Festivalin bu yılki teması, tüm insanlığın aynı anda maruz kaldığı “İzolasyon”. Bu yıl da İstanbul’da başlayacak olan festival pandemi koşullarının izin verdiği ölçüde fiziki yolculuğa çıkacak ve Eskişehir, Berlin, Tahran ve Yogyakarta şehirlerinde gösteri devam edecek.

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7 Kibele (7 Kybeles)

Binbir Gece (Alf Leila Wa Leila – The Thousand and One Nights)

İklim Değişimi (Climate Change)

Mozaik (Mosaic)

Ondan Bahsetmiyorum (I’m Not Talking About That)

Peşimdeki Polis (The Police After Me)

Sürgünde Bir Yıl