Aşk Yolunda, 12 Kasım 2021’de Sinemalarda

12 Kasım 2021 Cuma günü sinemalarda vizyona girmeye hazırlanan ve “O yüzük bu parmağa girecek” mottosu ile yola çıkan Aşk Yolunda filmi, Seçil Çömlekçi’nin 2019 yılında yayımlanan kitabı Bizimkisi Bir Ah Hikâyesi’nden uyarlandı. Filmin senaryosunu Seçil Çömlekçi yazarken senaryo süpervizörlüğünü aynı zamanda filmin yönetmeni olan Ahmet Kapucu yaptı. Yapımcılığını Aytaç Medya adına Aytaç Ağdağ yaparken başrollerini Çiğdem Batur, Şahin Irmak, Bora Cengiz, diğer rollerini ise Asuman Dabak, Bengi İdil Uras, Ayhan Taş, Çetin Altay, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Belinay Köle, Alev Oraloğlu, Kaan Güvenilir ve Yağız Bankoğlu üstlendi.

Basın Bülteni

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